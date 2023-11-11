موريتانيا وألمانيا تبحثان جهود دعم وإيواء لاجئين مالي

بحث وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية كاتيا كيل، جهود دعم وإيواء اللاجئين الماليين الذي يقارب عددهم 100 ألف لاجئ، حيث تقوم موريتانيا، بمساعدة شركائها في التنمية، بتوفير الكثير من الخدمات الضرورية لضمان حياة كريمة لهم.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان - أن نواكشوط تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال البرمجة في خططها التنموية والاجتماعية من أجل توفير حياة لائقة لهؤلاء اللاجئين، وتعول موريتانيا على شركائها في التنمية بمواصلة وزيادة الدعم المقدم للتخفيف من حدة هذا المشكل في ظل حالة اللا استقرار في المنطقة.

وبحث الجانبان أهمية مجموعة دول الساحل الخمس، والدور الموريتاني في تهدئة الأوضاع في هذه المنطقة التي تعاني من حالة عدم الاستقرار.

واتفقا على أهمية علاقات التعاون وضرورة الدفع بها إلى الأمام، وضرورة تعزيز الشراكة في مجال التحول الطاقي والهيدروجين الأخضر.