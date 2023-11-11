بوش: توطين صناعة السيارات يقلل أزمة الدولار

أكد الدكتور ماركوس ثيل مسؤول عن أعمال شركة بوش للسيارات في أفريقيا، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم وتساهم به الدول الأفريقية لكل سلسة قيمة.

استعرض ثيل خلال جلسة "قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" المقامة على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، تجربة مصنع في جنوب أفريقيا يصنع الجهاز المزود في السيارة لتنظيف الزجاج.

شدد ثيل على أن الدول الأفريقية عليها أن تنتقل من رحلة المواد الخام إلى مرحلة التصنيع في أفريقيا.

أشار إلى أهمية توفر أكبر قدر من المواد المصنعة محليا، موضحًا أنه علينا أن ننتقل إلى 40% بحد أدنى.

طالب الحكومات بتوفير الدعم اللازم للتصنيع المحلي، مشيرا إلى أن كلما زاد التصنيع من مكونات محلية سيكون الأمر أفضل.

قال ثيل إننا نعاني في أفريقيا من مشكلة الاستيراد بالدولار من الصين وآسيا، وكلما استطعنا توطين الصناعة كلما كان أفضل.