446 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمستشفيات الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضي في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

من جانبه كشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، إنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 أخرى إلى الأقسام الداخلي و446830 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 29834 عملية .

وأضاف فاروق، أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها ٣١ مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.