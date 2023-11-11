السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

446 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمستشفيات الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضي  في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

من جانبه كشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، إنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 أخرى إلى الأقسام الداخلي و446830 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها  29834 عملية .

وأضاف فاروق، أنه تم تكثيف المرور الإشرافي  لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها ٣١ مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

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