فعاليات روحية في مطرانية الوادي الجديد غداً

تستضيف مطرانية الوادي الجديد وتوابعها، غداً الأحد، فعاليات الأنشطة الرعوية ذلك من خلال إقامة الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس، بمقرها في كنيسة السيدة العذراء مريم، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يترأس اللقاء نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الايبارشية، ومن المقرر أن تتخلل الفعاليات عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية، وهو النظام الكنسي المتبع منذ سنوات في الكنيسة القبطية.

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة الماضية بعدة مناسبات يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.