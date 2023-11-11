تحرير 140 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 10نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه م وصفي عبدالله وكيل الوزارة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 96 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 14 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و6 محاضر للتصرف في 475 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، 11محضرًا للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 2 محضر للمسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 100كجم شيبسي ، 30كجم سردين، كما تم تحرير محضرًا لحيازة وبيع سلع مدعمة والمخصصة لمستحقي الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات، و14 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و8 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و5محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة أكثر من 2طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضرًا لتجميع مواد بترولية ومزاولة نشاط بدون ترخيص للمسئولين عن طلمبات وقود غير مرخصة وغير حاصة على موافقة الهيئة العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم التحفظ على 400لتر مواد بترولية، والعرض على جهات التحقيق المختصة