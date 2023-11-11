رؤساء الكنائس بفلسطين يعلنون ترتيبات خاصة في عيد الميلاد بسبب الحرب

أعلن رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة، اليوم السبت، قرارات خاصة بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، ونص على اقتصار الاحتفال على الشعائر الدينية والالتزام بالجوانب الروحية، بسبب أوضاع الحرب على قطاع غزة.

وتخلل القرار بعدم اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في بيت لحم والقدس وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية وذلك بسبب الظروف الأليمة والحزينة والتي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر.

كما صرح عدد من أباء الكنائس على ان تقتصر الاحتفالات على الجانب الروحي وإقامة الصلوات من أجل خلاص الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب وألم فقدان.

ودعى القرار إلى مساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم ووصول قوافل المساعدات الإنسانية والتي ترسلها الدول والشعوب المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

ولاتزال صلوات رؤساء الكنائس والدعاء من أجل السلام ترتفع في جميع المنابر مطالبون المجتمع الدولي أن يقوم بدور مؤثر أمام إسرائيل لوقف هذه الحرب فوراً .