السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: القوات الروسية تكثف عمليتها القتالية في أفدييفكا

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

كثفت القوات الروسية العمليات القتالية في قطاع أفدييفكا، مما أدى إلى زيادة عدد الهجمات.

 

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وقال المتحدث باسم مجموعة قوات تافريا، أولكسندر شتوبون، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إن الروس "كثفوا جهودهم في اتجاه أفدييفكا. وبالإضافة إلى المشاة، يستخدم الروس عددا كبيرا من المركبات المدرعة فيما صدت القوات الأوكرانية 35 هجوما".

 

ووفقا له، شن الروس 58 هجوما في منطقة مسؤولية قوات الدفاع في اتجاه تافريا خلال اليوم الماضي. وشنت القوات الروسية 20 غارة جوية وأكثر من 1000 قصف مدفعي.

 

وفي الوقت نفسه ذكر المتحدث أن خسائر الجيش الروسي ارتفعت بشكل كبير. وبدأوا بنشر وحدات تضم المدانين.

 

وقال شتوبون إن "إجمالي خسائر الروس زادت بنسبة 30 بالمئة تقريبًا مقارنة بالأيام السابقة".

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