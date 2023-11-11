إتفاقية التجارة الحرة: 92.3% نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ

أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أن نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ بالاتفاقية وصلت نحو 92.3% حتى الآن، والنسبة المتبقية تتعلق بقطاعات السيارات الأقمشة وبعض القطاعات الأخرى

أضاف كومالو خلال جلسة "قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" المقامة على هامش معرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، إنه حتى الآن وقعت 54 دولة من بين 55 دولة أفريقية على الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2019، وهناك تواصلا مع جمهورية إريتريا من أجل التوقيع،مشيراً إلى أن 47 دولة تعد حاليا طرفا في الاتفاقية.

أوضح كومالو أن بروتوكولات المرحلة الأولى تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات وتسوية المنازعات، بينما تتمثل بروتوكولات المرحلة الثانية في الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية.

تابع أن هناك عدد من الأجهزة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمثل في اللجان (السلع والخدمات واللجان الفرعية)، هيئة تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، لجنة كبار المسؤولين التجاريين ومجلس الوزراء.

ولفت كومالو إلى أن الادوات التشغيلية للاتفاقية تتمثل في إنشاء نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS)‏ خصوصاً وأن هناك نحو 40 عملة محلية في القارة ولابد من وجود نظام للمدفوعات مقبول لكل دول القارة أعضاء الاتفاقية، بالإضافة إلى تسهيلات التعديل (الأساسية والعامة والائتمانية)، ووجود كتاب للتعريفة الإلكترونية، ودليل لقواعد المنشأ، وتم رقمنة هذا الأمر لسهولة التعامل معه.

أشار إلى أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة للمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم إطلاق منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومبادرة التجارة الموجهة.