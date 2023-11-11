البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد جهود مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية علي ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية علي ضرورة دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

ورفض البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وادان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

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