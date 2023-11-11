مدبولي: الاستحقاق الانتخابي زاد من عمليات التعدي على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشآت وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون، موضحا أن مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر

واكد رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية فى ختام زيارته لمحافظة الفيوم، والتى تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة ، أنه تم تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ومعرض المنتجات وتسويقها بمحافظة الفيوم. وأشار إلى إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة ، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى .

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.



وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون ، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.



