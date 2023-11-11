السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية تحدث إرشاداتها بشأن علاج كوفيد

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

 

 قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها بشأن علاج كوفيد-19، مع توصيات منقحة للحالات غير الشديدة من المرض.

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وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن هذه الإرشادات ستساعد متخصصي الرعاية الصحية على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى بدرجة عالية أو متوسطة أو منخفضة وتصميم العلاج وفقًا لذلك.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتغيرات الحالية لفيروس كوفيد-19 تميل إلى التسبب في مرض أقل خطورة بينما تكون مستويات المناعة أعلى بسبب التطعيم، مما أدى إلى انخفاض مخاطر الإصابة بمرض شديد والوفاة بالنسبة لمعظم المرضى.

 

ويتضمن التحديث – الثالث عشر منذ سبتمبر 2020  تقديرات جديدة للمخاطر الأساسية لدخول المستشفى لدى المرضى الذين يعانون من حالات غير حادة من كوفيد-19.

 

وتشمل فئة "الخطورة المعتدلة" الجديدة الآن المجموعات التي كانت تعتبر في السابق عالية الخطورة، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والإعاقات، والأمراض المصاحبة للأمراض المزمنة. ويقدر معدل دخولهم إلى المستشفى بثلاثة في المائة.

 

ويظل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للخطر إذا أصيبوا بكوفيد-19، مع معدل دخول إلى المستشفى يقدر بستة في المائة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم الأشخاص ينتمون إلى الفئة منخفضة الخطورة، والتي يبلغ معدل دخولها إلى المستشفى 0.5 في المائة.

 

وتواصل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة التوصية بشدة باستخدام عقار نيرماترلفير-ريتونافير المضاد للفيروسات، والمعروف بالاسم التجاري باكسلوفيد، للمرضى الذين يعانون من حالات غير حادة من كوفيد-19 والذين هم معرضون لخطر كبير ومتوسط ​​للحاجة إلى العلاج في المستشفى.

 

وفي حالة عدم توفره للمرضى المعرضين لخطورة عالية، فإن الاقتراح هو استخدام مولنوبيرافير أو ريمديسيفير بدلاً من ذلك.

 

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بعدم استخدام مولنوبيرافير وريمديسيفير للمرضى المعرضين لخطر معتدل، "للحكم على الأضرار المحتملة التي تفوق الفوائد المحدودة".

 

كما أنها لا توصي بأي علاج مضاد للفيروسات للأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى بشكل منخفض، قائلة: "يمكن الاستمرار في إدارة الأعراض مثل الحمى والألم باستخدام المسكنات مثل الباراسيتامول".

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