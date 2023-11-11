ثقافة الفيوم تقدم أسبوعا ثقافياً بالمدارس احتفالا بأعياد الطفولة 

يقدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات المتنوعة بالمدارس، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الحالي.

يأتي هذا فى إطار احتفال الهيئة بأعياد الطفولة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وتبدأ الفعاليات غدا الأحد 12 نوفمبر، بمبادرة ''أطفالنا'' التي تنظمها ثقافة الطفل بالفرع، وتتضمن ورش حكي بالأراجوز حول السلوكيات والقيم الإيجابية وحق الوطن، تقام بإشراف جيهان عبد الله مسئول القسم، بالإضافة إلى ورش رسم حر، ومسابقات ثقافية، تنفذها تهاني أحمد، ونعمة رجب مسئولا النشاط وذلك بمدرسة السلام الابتدائية.

وتطلق مكتبة الطفل والشباب بطامية مسابقة لاكتشاف الموهوبين، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، في الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر، وتكريم الفائزين في عيد الطفولة.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ينظم قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، بعد غد الاثنين 13 نوفمبر، احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''تعديل سلوك''، وورشة فنية من الفوم، تنفذها سناء قناوي مسئول التمكين الثقافي بالفرع، وأخصائي التخاطب أبو الخير عبد العليم، وذلك بمدرسة التربية الفكرية، ويقيم قسم الثقافة العامة بالتعاون مع مكتبة الكعابي، في اليوم نفسه، ورشة حكي بعنوان ''الطفولة في مصر القديمة'' حول التعليم، وألعاب الأطفال في مصر بمدرسة بيهمو الإعدادية، ويلقيها الأديب عصام الزهيري.

ورش فنية ومسابقات ضمن احتفالات أعياد الطفولة بفرع ثقافة الفيوم

وتشهد مكتبة مطرطارس يوم الأربعاء 15 نوفمبر، احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''أطفالنا وبناء غد مشرق'' يلقيها محمد نادي عبد الرازق مدير الموقع، وورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات وألعاب ترفيهية، تنفذها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلى جانب عرض مسرح عرائس بإشراف جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم

وطانت مدرسة الأمل للصم والبكم بدمو قد شهدت احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، نظمها قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع التمكين الثقافي بالفرع، وبمشاركة مترجم الإشارة محمد رمضان، تم خلالها عرض مسرح عرائس بعنوان '' كدة صح '' تأليف وأداء جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل، يناقش العرض بعض السلوكيات الخاطئة عن طريق شخصية ''أراجوز''، وتصحيحها عن طريق شخصية ''ماما ستو''، ويهدف العرض إلي تنظيم الوقت، وتعلم الحرف اليدوية، كذلك تنمية مهاراتنا ومواهبنا، تلاها عرض عرائس ماريونت، إشراف نعمة رجب، إلي جانب اكتشاف للمواهب المختلفة، إشراف كل من جيهان عبد الله، نعمه رجب، سناء قناوي، أحمد مهنا، إلي جانب استمرار ورشة الأركت التي ينظمها قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وينفذها كلا من ميرا أمير مدربة الورشة، ونعمه رجب، بمشاركة مترجم الإشارة أحمد الجندي، وسط تجاوب كبير من الأطفال، بينما نفذت مها مصطفى أخصائي قسم الجمعيات الثقافية، ورشة أشغال فنية لعمل معلقة ديكور من الفوم، بمكتبة الفيوم العامة.

ونفذ بيت ثقافة ابشواى ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها أسماء العشري مشرفة نادي المرأة بالموقع، تم خلالها تعليم الرواد كيفية عمل منظم للملابس، أو الأدوات، والاكسسوارات، بإستخدام ورق كرتون، وورق كوريشه، وفوم، فيما نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي، بمشاركة طلاب مدرسة باغوص الابتدائية، تم خلاله عقد مسابقات ثقافية ترفيهية نفذتها انتصار فتحي، وهناء حسن، وفوازير نفذتها عبير ناجى، إلي جانب ورشة حكى، وعرض مسرح عرائس بعنوان '' لا للتنمر''، أداء رضا محمد وعبير ناجى.