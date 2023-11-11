رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يستقبل وكيل وزارة الصحة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والوفد المرافق له.

واستهل رئيس المنطقة اللقاء بتهنئة الدكتور أبو هاشم بمناسبة توليه مهام عمله بمحافظة سوهاج متمنيا له التوفيق والنجاح في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

من جانبه أبدى وكيل وزارة صحة سوهاج سعادته بهذا اللقاء معرباً عن تقديره البالغ لمؤسسة الأزهر الشريف .

كما بحثا الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج فى العديد من المجالات.