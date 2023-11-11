ثيمبا كومالو: أفريقيا تنفق 47 مليار دولار على النقل واللوجيستيات

أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أن صناعة السيارات واحدة من أربعة قطاعات ذات أولوية على أساس البحوث المكثفة في أي قطاعات تعطينا الكثير من الفرص في تعظيم التجارة البينية والصناعة.

تسائل كومالو خلال جلسة “قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية” المقامة على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، من أين نستورد أكثر المواد وما هو الأثر الذي يعم على القارة خصوصا في ظل التغيير المناخي.

أشار كومالو إلى أن الأهم هو اللوجيستيات، موضحا أن قارة أفريقيا تنفق 47 مليار دولار على النقل واللوجيستيات.

لفت كومالو إلى الاهتمام بممرات التجارة وإجراءات الجمارك واستخدام التكنولوجيا الحديثة أيضا.

أشار إلى العمل على كيفية تيسيير التجارة من أجل النظر لأفريقيا، موضحاً أن الاهتمام الآن على سبيل المثال بأبيدجان.

قال: “نعمل مع الشركاء من أجل حل القضايا وأحد الحلول إقامة ممرات تجارية ولا يمكننا التركيز على كل شئ في نفس الوقت ولكن نركز على عوامل النجاح”.

لفت إلى أن حكومة غانا تعمل على تطوير السياسة للتصنيع خصوصاً في مجال السيارات، مشيرا إلى أن أفريكسيم بنك يمكنه دعم هذه الجهود.

تابع:"نحن موجودون في المعرض للمساعدة ونود أن نعمل على تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستثمارات، وجزء من رسالتنا اليوم هو أن البلدان يمكنها تطوير العمل للاستفادة من الاتفاقية ويمكن للدول وإضافة قيمة جديدة".