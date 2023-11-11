السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان وسلفا كير يبحثان الأوضاع الراهنة وتعزيز العلاقات بين البلدين

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

 

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأوضاع الراهنة بالسودان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها فى المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .

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وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم، إن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع فى السودان و الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة.

 

من جانبه ، أكد سلفاكير حرصه على تحقيق السلام والاستقرار في السودان وضمان وحدته وآمنه، مشددا على دعم بلاده لكل الجهود الرامية لإيجاد حل للمشكلة السودانية.

 

 

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