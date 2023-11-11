طارق عبد العزيز: كلمة الرئيس السيسي فندت الازمه ووضعت الحلول الجذرية للقضية الفلسطينية

رسالة للضمير الإنساني العالمي

اشاد النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت ، مؤكداً بأنها فندت الازمه ووضعت الحلول الجذرية للقضيه الفلسطينيه برمتها.

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي بعث برسالة للضمير الإنساني العالمي لإنقاذ حياة الأبرياء من الأطفال والنساء والأثرياء الذين تدهسهم آلة الحرب الاسرائيليه يوميا بلاشفقه او رحمة وكشفت سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى- مع الأسف- تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف علي حد وصف الرئيس .

وتابع عضو الشيوخ الي ان خطاب الرئيس السيسي أكد علي موقف مصر المعتدل الرافض التهجير وتفريغ القضية الفلسطينية ، منوها بأن الماطالب المصريه لاتقبل التسويف لأنها إقرار لقواعد الحق والعدل الإنساني وعلي رأسها : الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.: وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم: واضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته، لضمان أمن المدنيين الأبرياء.

من الشعب الفلسطينى و: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها «القدس الشرقية».

ووصف عبد العزيز مطالب السيسي باجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى ، بأنها جزاء لكل مجرمي الحرب المتعطشين للدماء ، والخراب والدمار