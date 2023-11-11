الرئيس التركي: تعاونا مع أخوتنا المصريين في إرسال 10 طائرات وسفينة لغزة

أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر والتي لا يؤيدها كثير منا بقتل الأبرياء ونحن لا يمكن ان نقبل بذلك، ونحن حسب تقارير الأمم المتحدة 12 ألف فقدوا حياتهم 70 % منهم من الأطفال والنساء من الفلسطينيين في غزة ورام الله وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن اعتبارها ذريعة لأى فعل كان وبقاء العالم صامت أمر يخجلنا جميعا، والدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار.

وتابع "أردوغان" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، أنه يقتل الآلاف في غزة ولا أحد يحرك ساكنا هذه حالة جبن وفقدان للضمير ومن يسكت على الظلم يشارك فيه على حد سواء ، الغرب كان يدعى حقوق الانسان ونسوا ذلك أمام إسرائيل ، نحن أيضا ننتظر الدول الداعمة لإسرائيل ان تصغى للنداءات ، وما علينا إلا ان نبذل جهودنا ونحيى الدول التي بذلت جهودها وبالتعاون مع اخوتنا المصريين ارسلنا 10 طائرات إلى العريش واليوم تحركت سفينة مدنية وستصل ميناء العريش وسنوالى مساعينا لعلاج الأطفال مرضى السرطان خاصة .

وأضاف أنه سيتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين وهدفنا ان يتم إيصال المساعدات الإنسانية بلا توقف والوصول إلى وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا ويجب ان تستمر المساعدات بلا توقف وخاصة للمستشفيات وتوفير الوقود، لابد من بذل الجهود لتبقى البوابات مفتوحة دائما والعمل على محاسبة إسرائيل وبدء التحقيقات فورا، ولابد على إسرائيل ان تدفع التعويضات لأنها الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته ولا يمكن ان نترك اخوتنا الفلسطينيين وحدهم ويجب ان يعلم الجميع نحن سنبذل قصار جههدنا لإعادة بناء غزة.

وواصل أردوغان :" أتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينيين والعالم كله ونبدى موقفنا من هنا حيال القضية الفلسطينية" .

السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي