مشاركة إي فاينانس في TransMEA”23 تفتح آفاقاً جديدة للتوسع في النقل الذكي بالمحافظات

حققت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، نتائج متميزة لمشاركتها ورعايتها لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA”23" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، وقد نجحت المجموعة في فتح آفاق جديدة للتباحث مع السادة المسئولين وكبار الزوار من القطاعين العام والخاص، للتوسع بخدماتها وحلولها الرقمية للنقل الذكي والمدن الذكية في مختلف محافظات مصر.

واستقبل جناح مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بمعرض النقل الذكي واللوجستيات 2023TransMEA، معالي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتفقد تطورات التحول الرقمي في هيئة سكك حديد مصر، حيث رقمنة منظومة التحصيل وحجز تذاكر القطارات بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" وشركاتها التابعة، كما استضافت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لتفقد مشروع التاكسي الذكي.

واستضافت المجموعة داخل جناحها بمعرض 2023TransMEA، المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، ووفداً من نواب محافظي أسوان ودمياط وكفر الشيخ وجنوب سيناء، للتعرف على أحدث حلول المجموعة للمدن الذكية ورقمنة قطاع النقل والمواصلات، ولا سيما منظومة التاكسي الذكي والساحات الرقمية لانتظار السيارات، لدراسة مدى تطبيقها.

واستجابة لدعوة "إي فاينانس"، تفقد السادة نواب المحافظين جناح المجموعة للاطلاع على تفاصيل منظومة التاكسي الذكي التي أثبتت نجاحها في مدينة شرم الشيخ، وقاموا بتجربة عملية من خلال نموذج محاكاة وجولة افتراضية لتجربة تنقل السائحين عبر منظومة التاكسي الذكي، فضلاً عن متابعة عرض تقديمي لمنظومة الساحات الذكية لانتظار سيارات النقل الجماعي.

وقد أشاد السادة نواب المحافظين بجهود مجموعة "إي فاينانس" ونجاحاتها في حلول المدن الذكية بما في ذلك نجاح تطبيق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ، معربين عن افتخارهم بالتحول الرقمي الذي تقوده "إي فاينانس" وشركاتها التابعة، وما تقدمه مجموعة "إي فاينانس" من استثمارات وتطور رقمي في قطاعات النقل بصفة وعامة.

كما واصل السادة النواب جولتهم داخل جناح "إي فاينانس"، برفقة عدد من مدراء القطاعات ومسئولي الشركات التابعة في لقاء مفتوح وتواصل مباشر للتعرف على مختلف أعمال المجموعة في رقمنة جميع الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وكذلك التعرف على مشروعات "إي فاينانس" خارج مصر وإمكانياتها اللامحدودة بالتعاون مع الشركاء العالميين.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه وتقديره الكبير للسادة الوزراء والمحافظين، ونوابهم الأفاضل، لتلبية الدعوة بزيارة جناح المجموعة الذي جمع بين كافة الإدارات والشركات التابعة المنوطة بالمدن الذكية للتباحث مع السادة المسئولين في آن واحد.

وأكد أن الجهود المشتركة بين المجموعة ووزارة النقل، وكافة الهيئات والمحافظات في مصر ستظل قائمة على قدم وساق من أجل الإسراع في تطبيق منظومة المدن الذكية والتي تبدأ من رقمنة قطاع النقل والمواصلات بما تشمله من تذاكر رقمية ومدفوعات إلكترونية، وتنظيم لعمليات السير والانتظار والمتابعة اللحظية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، للمساهمة في توفير تجربة تنقل سهلة وآمنة وسريعة.

واستعرضت "إي فاينانس" أعمالها الرائدة في التحول الرقمي لمنظومة التحصيل وحجز التذاكر لقطارات هيئة سكك حديد مصر من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أو شبكة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة نظم البوابات الخاصة بمحطات القطارات والتي وصل عددها إلى 252 بوابة في أربع محطات رئيسية.

كما قدّمت المجموعة عرضاً تفصيلياً حول التحصيل الإلكتروني للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت من خلال بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والذي يأتي في إطار توجهات الدولة لتعظيم سياحة اليخوت عن طريق منصة إلكترونية تشارك فيها جميع الجهات المعنية بغرض تيسير الإجراءات والموافقات اللازمة مقابل إصدار فاتورة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً بالدولار الأمريكي.

وقامت شركة "إي خالص" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي فاينانس" بعرض طرق دفع إلكترونية متعددة حديثة "للأوتوبيسات" من خلال منصة إلكترونية متخصصة وعن طريق المواقع الخاصة بشركات نقل الأفراد من خلال البطاقات البنكية أو الدفع عن طريق شبكة نقاط التحصيل التابعة لشركة "إي خالص".