أبو مازن: شعب فلسطين يتعرض لـ حرب إبادة على يد الآلة الإسرائيلية

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن علم فلسطين سيبقي واحد يوحدنا، وأن شعب فلسطين يتعرض لـ حرب إبادة لا مثيل لها، على يد الآلة الإسرائيلية.

وقال “عباس” خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تخالف القوانين الدولية، لافتا إلى أن هناك 40 ألف مدني أغلبهم من الأطفال، تعرضوا لـ القصف الإسرائيلي، وأن هذا في الشهر الأول.

وأشار إلى أن الضفة الغربية والقدس، تتعرض لـ جرائم القتل والاعتداءات اليومية، وأن إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بضرب المستشفيات، والمساجد، والمدنيين، وأن ما يحدث يتم على مسمع ومشاهدة من العالم.

وواصل عباس أنه يعلم أن أحرار العالم لا يقبلون بالمعايير غير المتساوية، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكامل، عن كل طفل وامرأة، وكل شهيد فلسطيني.

وتابع:"سنحاكم إسرائيل في المحاكم الدولية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عما يحدث، ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي"، معقبا: "لن نقبل بالحلول العسكرية، بعد أن فشلت جميعها، وأن فلسطين ستواصل الصمود في الأرض".

وأوضح أنه يؤكد أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وطالب بأن يكون هناك حل سياسي شامل، ونرفض ما تقوم به إسرائيل، بشأن أخذ الأموال التي ترسل لـ قطاع غزة.

السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي.