مليار دولار من أفريكسيم بنك لدعم صناعة السيارات في أفريقيا

قال جينمور زاناموي مدير تيسير التجارة بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك"، إن البنك خصص تمويلات بقيمة مليار دولار لدعم صناعة السيارات في القارة الأفريقية.

أوضح زاناموي خلال جلسة "قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" بمعرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، أن تلك التمويلات ليس فقط للمشروعات القائمة داخل القارة بل أيضا لتشجيع المصنعين على إقامة مشروعات جديدة لتنمية قطاع السيارات.

أشار زاناموي إلى أن أفريقيا ستقوم بتأسيس قطاع سيارات حيوي بحيث نستطيع أن نرى سيارة مصممة ومصنعة في أفريقيا ويقودها الأفارقة من أجل أفريقيا.