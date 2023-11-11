كوكتيل مخدرات وأسلحة متنوعة.. حصيلة مضبوطات حملة الأمن العام بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال 24 ساعة: إذ تمكن رجال الأمن بأسوان، من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت5 كيلو جرام –كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة 5متهمين "لـهم معلومات جنائية".



كما تم ضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية، وجرى تنفيذ عدد (834) حكم قضائى متنوع.

وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين؛ لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وعثر بمقر العيادة على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة شخص تخلص من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.

و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة حيث تخلص مواطن من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.

وبالفحص والتقنين تبين أن الشخص تخلص من حياته شنقًا بسبب معاناته من أزمة نفسية بحسب تحريات مدير مباحث الجيزة.

وثبت من معاينة المباحث أن المواطن تخلص من حياته بسبب ازمة نفسة وعدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.