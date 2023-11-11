جنوب الوادي تبحث وسائل توعية طلابها بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمناقشة التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة الى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته ، كما أن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي على ضرورة مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب ومسئولية مجتمعية ووطنية وعلى ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الإيجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وعدم ترك الفرصة لأعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ونشر الشائعات والفتن

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال الى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني .

حضر الاجتماع، عادل احمد مصطفى أمين عام الجامعة، وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد، و مديري العموم و أمناء الكليات و مديري الإدارات بالجامعة.