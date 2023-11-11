الأمن العام يوسع حملاته في مراكز أسيوط لضبط الأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال 24 ساعة: إذ تمكن رجال المباحث من ضبط 37 قضية سلاح نارى،وضُبط خلالهم (15 بندقية آلية-16 بندقية خرطوش- 18فرد محلى –3 طبنجات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (37متهم لـ26منهم معلومات جنائية").



فيما تم ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى"الحشيش، الشابو") بحوزة (6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).



ونجحت القوات في تنفيذ 432 حكم قضائى متنوع.

وفي سياق منفصل ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 9 أشخاص؛ لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم في الهرم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.