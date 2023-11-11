يتناول الواحات البحرية.. أرض النعم يفوز بشهادة تقدير بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

فاز الفيلم التسجيلي أرض النعم THE Land of Blessings بشهادة تقدير فى المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورته الثالثة نوفمبر 2023، والفيلم من إنتاج الهيئه الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قناة النيل الدولية Nile TV.

وقالت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، في تصريحات صحفية أنها سعيدة لحصول فيلم أرض النعم بشهادة تقدير من المهرجان المصري الأمريكي للسينما متخطيا أكثر من 500 فيلم منافس.

وأضافت أن أرض النعم فيلم وثائقي يتناول الواحات البحرية بجمالها وسحرها وإجراء لقاءات مع أهلها والأجانب ممن قاموا بزيارتها.

وأوضحت أن أرض النعم كان ينافس معة 507 فيلم من 56 دولة والحمد لله حصل علي شهادة تقدير من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورته الثالثة.

يذكر أن فيلم أرض النعم أاشراف عام وتعليق صوتى تغريد حسين، وسيناريو وإخراج عاطف شعبان.