المنظمة المصرية تشارك في الدورة ٧٨ للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

غادر القاهرة أمس وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة السيد عصام شيحة رئيس المنظمة متوجهاً لجنيف، وذلك للمشاركة في الدورة ٧٨ للجنة مناهضة التعذيب.

وخلال الدورة ٧٨ تستعرض اللجنة التعاهدية المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب، التقارير الوطنية الدورية لعدد من الدول من بينها مصر.. وكانت المنظمة المصرية في وقت سابق قد سلمت للجنة تقرير ظل يعرض رؤيتها لحالة التعذيب في مصر، وقدمت المنظمة من خلاله أيضا عدد من التوصيات باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية ضرورية لزيادة ضمانات الوقاية من جريمة التعذيب.

وخلال مشاركتها في الفاعليات ٧٨ ستشارك في جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة مع المنظمات غير الحكومية، وذلك لعرض رؤيتها علي اللجنة بكل وضوح وشفافية.

تأتي مشاركة المنظمة في فاعليات الدورة ٧٨ للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ضوء حرصها الدائم علي التفاعل البناء مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما لجان المعاهدات الأممية.