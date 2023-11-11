السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ميلاد فرح يوسف.. أحداث وقعت في مثل هذا اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد اليوم العديد من الأحداث العالمية التي غيرت مجرى الأحداث السياسية والدولية، كما أثرت على دول عظمى زادت من شأنها ودول اخرى أدت لاختفائها، وخلال هذا التقرير نعرض لكم أبرز أحداث هذا اليوم.

 

حدث في يوم 11 نوفمبر 

 

عيد الاستقلال في كلٍّ من أنغولا وبولندا، عيد الجمهورية في جزر المالديف، يوم الدستور في الكويت.

1918 - انتهاء الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.

1936 - وصول لجنة بيل إلى فلسطين للتحقيق في الاضطرابات الحاصلة بين اليهود والعرب بعد اندلاع ثورة فلسطين.

1962 - أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصادق على الدستور، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب.

2004 - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح يتولى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنيابة بعد الإعلان عن وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات.

2012 - القوى السورية المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد تشكل في اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتختار أحمد معاذ الخطيب رئيسًا له.

 

مواليد 11 نوفمبر 

 

حقي الوكيل 11 نوفمبر 1943  ممثل 

حيى مراد 11 نوفمبر 1912 ممثل 

فرح يوسف 11 نوفمبر 1982  ممثل

نيازي مصطفى 11 نوفمبر 1911 مخرج

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