إفتتاح المؤتمر الأول للقلب والجهاز الهضمي والكبد بسوهاج

شارك الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، وحضور النائب الدكتور محمود ابو الخير عضو مجلس النواب، في فاعليات إفتتاح المؤتمر الأول للقلب والجهاز الهضمي والكبد، والذي نظمه مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والمنعقد بالبلينا جنوب محافظة سوھاج تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

تم إفتتاح المؤتمر بإشراف الدكتور محمد خليفة نورالدين مدير المركز وبحضور لفيف من أطباء المركز و وكبة من عمداء و أساتذة كليات الطب والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي والدكتور محمد محسن مدير إدارة العلاج الحر والدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور النمر محمدين مدير الإدارة الصحية بالبلينا وبحضور كوكبة من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد من المحافظة وخارجها .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة خلال كلمته أن مثل هذه المؤتمرات والفاعليات التعليمية تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات والإطلاع على كل ما هو جديد في مجال التخصص وفرصة جيدة أيضاً للتعليم الطبي المستمر مشيدا بالتنظيم والحضور .

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة زار قبل ايام عقب وصوله المحافظة مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وأشاد بمستوي الخدمة والنظام به وصرح بأنه صرح طبي متميز على أرض سوهاج لخدمة محافظات الصعيد .