ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وهيريون بالشرقية

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية" تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

ونجح رجال مديرية أمن الشرقية ، في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الشرقية) حال قيادتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"بدائرة مركز شرطة

أبوكبير.

وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش- فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي فان على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسائق كان برفقته جرح بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وربة منزل من مستقلي السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "سوزوكي فان" قيادة "طارق . ك . م . ح" 51 سنة سائق ومقيم بمحافظة الأقصر قادمة من محافظة القاهرة أتجاه محافظة الأقصر بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كل من :- قائد السيارة بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"أحمد . ف . ح . ط" 38 سنة سائق بجرح بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"كريمة . ح . ط . خ" 53 سنة ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقميان / الأقصر جميعهم من مستقلي السيارة .

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وتلقوا الإسعافات اللازمة وغادروها وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ماسبق ونفوا الشبهه جنائية .



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.