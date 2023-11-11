صور.. جامعة سوهاج تنظم قافلة طبية وبيطرية بقرية السلاموني بمركز أخميم

نظمت جامعة سوهاج، بالاشتراك مع الشباب والرياضة، واستمراراً لسلسلة قوافلها الطيبة والبيطرية المجانية، قافلة مجانية لخدمة أهالي قرية السلاموني بمركز اخميم، شرق محافظة سوهاج، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة على توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، حيث تم تنظيم تلك القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب بالجامعة ومديريه الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري والطب البيطري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية السلاموني وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن القافلة الطبية تضمنت ١١ تخصص طبي مثل: الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جلدية، رمد، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٥١٦ مواطنًا في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

كما أضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تحويل عدد ٢٣ حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١١ طبيبا.

أما عن الخدمات التي قدمتها القافلة البيطرية ذكر الدكتور أسامة أبو شامة عميد كلية الطب البيطري أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وقام الأطباء باستقبال ومناظرة الحالات المرضية وعددهم ٧٧٥ حالة في العيادات وصرف العلاج لها, وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات وشارك فى القافلة عدد ١٣ من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية.