النيابة تُحيل تاجر عملة في السوق السوداء إلى المحاكمة

أصدرت نيابة الموسكي الجزئية، قرارًا بإحالة متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته عملات أجنبية ومحلية، الى محكمة الجنح.

في وقت سابق، تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".





بمواجهته اعترف بحيازته العملات الأجنبية والمبالغ المالية؛ بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الشخصى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر في الهرم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 9 أشخاص؛ لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم في الهرم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.