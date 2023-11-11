رئيس الإنجيلية يترأس حفل تنصيب القس أمير شحاتة بكنيسة مدينة الأمل.. شاهد

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، فعاليات حفل تنصيب القس أمير شحاتة، راعيًا بكنيسة مدينة الأمل المعروفة بـ"الهجانة سابقًا".

استهل اللقاء بكلمة رئيس الطائفة، والذي عبر فيها عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة مدينة الأمل، كما هنأ القس أمير شحاتة على تنصيبه راعيًا للكنيسة، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.



وأشاد القس أندرية برسالة الكنيسة قائلا: "رسالة الكنيسة أن تقدم لمسة تغيير للمجتمع الذي نعيش فيه هنا والآن، مسؤوليتنا يا أحبائي أن نحقق على الأرض مجتمع السماء، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الكنيسة التي لها سلطان في التعليم لديها القدرة على تحمل المسؤولية المجتمعية".

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية الجديدة.



بالإضافة إلى القس عزت شاكر، راعي الكنيسة بمدينة نصر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة، كما شارك بالحضور اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والشيخ هادي لويس، عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.