ولي العهد السعودي: استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن (شاهد)

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنه يجب الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة.

وتابع “بن سلمان” خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الغير عادية المقامة بالرياض، اليوم السبت، أن استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين بغزة.

وواصل بن سلمان :" بذلنا جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين العزل في غزة".

وشدد على أنه يجب تمكين منظمات الإغاثة الدولية من الوصول للمدنيين في قطاع غزة، معقبا:" نؤكد رفضنا وإدانتنا القاطع للحرب الشعواء في غزة".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

الرئيس السيسي

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي