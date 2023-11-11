السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل وأورجواي في تصفيات المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة اللاعبين للمشاركة في المباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الأرجنتين بكل من البرازيل وأوروجواي.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز

فرانكو أرماني

خوان موسو

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل

بابلو مافيو

ناهويل مولينا

جيرمان بيزيلا

كريستيان روميرو

لوكاس كوارتا

نيكولاس أوتاميندي

ماركوس أكونا

فرانشيسكو أورتيجا

نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط:

لياندرو باريديس

جويدو رودريجيز

إنزو فيرنانديز

إزيكويل بالاسيوس

رودريجو دي بول

جيوفاني لو سيلسو

أليكسيس ماك أليستر

باولو ديبالا

خط الهجوم:

آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي

جوليان ألفاريز

لاوتارو مارتينيز

نيكولاس جونزاليس

لوكاس أوكامبوس

 

 

الجريدة الورقية