ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء(إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة- مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مخدرات وسلاح") بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج).

وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية -طبنجة - 5 خزائن -عدد من الطلقات النارية - 25 كيلو جرام من مخدر البانجو –كمية من مخدرالهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" -مبلغ مالى).



يأتي ذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما حائزى ومتٌجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق منفصل ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 9 أشخاص؛ لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم في الهرم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

