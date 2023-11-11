تكريم العاملين بقسم جراحة الأورام بمستشفى سرطان الأقصر

أقامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، احتفالية لتكريم العاملين بقسم جراحة الأورام تزامنا مع مرور خمس سنوات على إنشاء القسم.

وحضر الحفل قيادات مؤسسة شفاء الاورمان وقيادات وأطباء المستشفي حيث تم اهداء الأطباء والممرضين والعاملين بالقسم دروع تكريم وشهادات تقديرا لجهودهم خلال السنوات الماضية وعرفانا بالنجاح الكبير الذي تحقق من خلال إجراء مئات العمليات الجراحية الدقيقة داخل القسم.

واكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، أن إدارة المستشفي حريصة على إقامة مثل هذه الفعاليات لتوجيه الشكر لكل من يعمل بشكل جاد لخدمة المرضي داخل المستشفي مشيرا أن قسم جراحة الأورام وأحد من أهم الأقسام داخل المستشفي ويضم كوكبة من كبار الأطباء الذين نجحوا في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية ، موجها الشكر لكافة العاملين بالقسم على كل ما بذلوه خلال السنوات الماضية.