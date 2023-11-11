السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كسروا الزجاج وسرقوا الفلوس.. الداخلية تضبط عصابة كرداسة

المتهمان
المتهمان

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حملة مكبرةعلى مختلف مدن ومراكز المحافظة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.


وتمكنت القوات من ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها أمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى".

 

وبمواجهتة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة.

 

كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

وفي وقت سابق ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 9 أشخاص؛ لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم في الهرم.
 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول"  6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان"  3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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