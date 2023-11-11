طعنة أنهت الخلاف.. مقتل صاحب كشك بسبب ركنة توك توك في أكتوبر

لقى صاحب كشك مصرعه على يد سائق؛ لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفـى و3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.