ضبط لصوص الدارجات النارية خلال حملة ببورسعيد

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد حملة مكبرةعلى مختلف مدن ومراكز المحافظة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.



وتمكنت القوات من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق مديرية أمن بورسعيد.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب).



كما تم بارشادهما ضبط 3 دراجات نارية وكذا العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.

وفي سياق منفصل ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 9 أشخاص؛ لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم في الهرم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.