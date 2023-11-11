رفع 780 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة من شوارع المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 730 طن قمامه و 30 طن مخلفات صلبه و 20 طن التربه و ناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية علي مدار يومين"الخميس والجمعه" وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والسنبلاوين وبني عبيد و نبروه وبلقاس شربين بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي .

حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال تسليك بالوعات امطار شارع الجيش و قناه السويس و المشايه والجمهورية وكنس الأتربة بشارع الجمهوريه و غسيل الارصفه بشارع عبد السلام عارف والجيش والجمهورية

وتم تقليم أشجار شارع الجيش و منطقه المجزر و حديقه شجره الدر و شارع سعد زغلول وري المسطحات الخضراء و تم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه سندوب شملت عزبه الكتاكيت و خلف مقابر الاخوه الأقباط و الامن المركزي والخلطه الاسفلتيه وميدان سندوب وكذا منطقه المجزر و شارع العبور وشارع احمد ماهر و الجمهوريه والمشايه الترعه و البشاطمير والجلاء والشيخ حسانين وميدان الطميهي و شارع بورسعيد والعباسي و سكه سندوب وشارع الثانويه وعبد السلام عارف وكليه اداب والنخله و احمد الحسيني وابن زيد و بوابه توشكي والطريق السريع و الدراسات وسعد زغلول وقولونجيل و عزبه الشال.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.