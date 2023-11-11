الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع أي تحرك بمستشفى الشفاء وينفذ قصفًا مباشرًا بقناصته

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يمعن في قصف المستشفيات، واستهداف الجرحى وسيارات الإسعاف.

الاحتلال يفرض حصارًا على مستشفى الشفاء الطبي:

وأشار “البرش” عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يفرض حصارًا على مستشفى الشفاء الطبي في غزة ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود.

مستشفى الشفاء:

ونوَّه مدير عام الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي تحرك أمام مستشفى الشفاء وينفذ قصفًا مباشرًا بقناصته.

وكان وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت عن استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة لعدم وجود أكسجين، وقد توقفت 20 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة إثر القصف الإسرائيلي، منوهة بأن العمليات الجراحية في مستشفى الشفاء تجرى دون تخدير.

وأضافت "الكيلة"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، عرضتها قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت: إننا نعاني نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية بمستشفيات غزة، والوقود على وشك النفاد، مشيرة إلى أن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفسفور الأبيض.

وتابعت: المجتمع الدولي يتحمل المسئولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة، مطالبة بحماية الأطباء والأطقم التي تقدم الخدمات الصحية في قطاع غزة، وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية التدخل لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات في غزة.