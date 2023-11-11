اتحاد الجالية المصرية في اليونان بتعاون مع جامعه كارديف بوليتيان لعمل تخفيضات للدارسين

قام وفد من اتحاد الجاليه المصرية باليونان برئاسه محمد الزفزاف رئيس الاتحاد بزياره الى جامعه كارديف البريطانيه فرع اثينا.

قام مدير الشؤون التعليميه بالجامعه ناموس كوسته بشرح النظم الدراسيه للتعليم الاكاديمي خاصه في اقسام اداره الاعمال وعلوم الكمبيوتر والسياحه والقانون والنقل البحري وعلوم النفس والدراسات الانسانية في مرحله الحصول على البكالوريوس والتي مدتها ثلاث سنوات طبقا لنظم التعليم البريطانية او مرحلة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه والتي تضم ايضا تخصصات اخرى .

واستمع المسؤولين بالجامعه الى استفسارات اعضاء الوفد خاصه فيما يتعلق بشروط الالتحاق والنظم الاكاديميه المعمول بها وتم الاتفاق على منح تخفيضات للدارسين من ابناء الجاليه المصريه في اليونان الذين يرغبون في الدراسه في الجامعه نسبتها ثلاثه 33% من التكاليف الاجماليه كذلك يمكن تقسيطها على 12 شهرا لكل عام دراسي تسهيلا على اولياء الامور والدارسين.

كذلك تم الاتفاق على تنظيم ندوات مشتركه بين الاتحاد والجامعه لابناء الجيل الثاني في الجاليه المصريه يتم فيها التعرف على فرص التعليم الاكاديمي وفرص التوظيف بالاضافه الى اداره الازمات.

واوضح الزفزاف في كلمته على الاهتمام الشديد الذى يوليه الاتحاد بالمستوى التعليمي لابناء الجاليه المصريه من الجيل الثاني في اليونان والعمل على حصولهم على درجات علميه اكاديميه متقدمه مؤكدا الحرص على التعامل مع اداره الجامعه في هذا المجان شاكرا لهذه الدعوة الكريمه لهذه الزياره مؤكدا على استمرار التنسيق بين الاتحاد وبين الجامعه في هذا المجال.

من جانبه اكد مدير الشؤون التعليميه بانه يرحب باي دارس مصري سواء في مرحله البكالوريوس او في المراحل في مراحل الدراسات العليا وان جامغة كارديف بوليبتيان من الجامعات المعروفه في بريطانيا .

كذلك رحب رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعه عبد اللطيف درويش بوفد اتحاد الجاليه المصريه في اليونان مشيرا بانه سيقدم كل التسهيلات الممكنه لطلبه الدراسات العليا بما في ذلك شهادات المعادله التي حصلوا عليها من مصر ضم الوفد اعضاء المجموعه القياديه بالاتحاد محمود وجيه مجدي عيسى كلارا دميان ابنوب صفوت مارثا صفوت بيتر عبد المسيح وريموندا عبد الملاك وريمون سدره