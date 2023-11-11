منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة يحصد أعلى الجوائز العالمية فى الجودة TUI Global Quality Award 2023





حصد منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة - أحدى منتجعات مجموعة بيك الباتروس للفنادق على أعلى الجوائز العالمية فى الجودة من الشريك الالمانى TUI Global Quality Award 2023

يذكر ان منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة يعتبر المنتجع المفضل الاول للالمان داخل البحر الاحمر ويحتوى المنتجع على ٨٦٦ غرفة وجناح فندقى باطلالة مباشرة على البحر الاحمر ويتميز المنتجع بوجود ٦ حمامات سباحة عملاقة بالاضافة لبحيرة مائية خلابة تتوسط المنتجع وتستخدم فى توصيل النزلاء للشاطئ فى رحلة بحرية داخلية لمزيد من الاستمتاع والراحة ..

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع و أكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.