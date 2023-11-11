رموز الجاليات بالخارج يدعمون الوطن في الانتخابات الرئاسية

"على قلب رجل واحد"، هكذا هم أبناء مصر بالخارج مع أي قرار يخص وطنهم وبناءه وأمنه، فعندما يناديهم الوطن لا يملكون سوى تلبية النداء والمسارعة في تنفيذ والمشاركة فيما هو صالح مصر.

ويستعد أبناء مصر بالخارج للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد جميع ابناء الوطن من شتى الدول للمساهمة في القرار السياسي بمصر وإنتخابات من يرونه مناسب لادارة شؤون الوطن الحبيب، بكل حب وايمان بأن وطنهم يستحق الكثير.



وفي هذا الصدد، قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، إنه قد تم إنشاء منصه للتواصل مع المصريين بالخارج، للتوعية وأهمية المشاركة بالانتخابات والحشد للتصويت ودعم القرار السياسي بمصر، بالإضافة إلى التواصل مع الدول المقيميين بها كثافة عددية من المصريين، بالإضافة الى التواصل مع قيادات العمل المجتمعي.





وقالت ماجدة صقر الناشطة بالعمل الاهلية، اننا كلنا علي اكمل الاستعداد للنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معبرة عن رأيها ان هذا الحدث هو احتفال لنا وان مصر تحتاج مننا جميعاً التكاتف.



وايضاً عبر عن رأيه علاء ثابت، الناشط البارز في مجال العمل الخدمي، ورئيس بيت العائلة المصرية بالمانيا، قائلاً : "احنا مستعدين للمشاركة وجميع المصريين المقيمين بالمانيا يحرصون علي المشاركة من اللحظات الاولي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومحضرين الاعلام واللافتات".



ومن فرنسا قال صالح فرهود رئيس بيت العائلة بباريس، إن المرحلة القادمة تحتم علينا التكاتف مع القيادة السياسية، وان مصر بحاجة لاولادها المخلصين بالخارج والداخل وكلنا علي قلب راجل واحد في المرحلة الراهنة .



ومن هولندا، أكد محمود السلاموني رئيس بيت العائلة بهولندا امستردام، اننا بحاجة جميعاً للحفاظ علي امن الوطن وان المشاركة تعني اننا كلنا خلف القيادة الوطنية التي تعمل تحت ضغط دولي .

ومن ميلانو، قال وائل عبدالغفار، احد قيادات الجالية المصرية، بإيطاليا والناشط بالعمل الاهلي، اننا جميعاً مستعدون للتضحية من اجل مصر ونحرص علي المشاركة والحشد ودعمنا للوطن والمشاركة في القرار السياسي بمصر.

ومن جانب قال خالد حسين رئيس النادي المصري بالنمسا ، ان النادي دائما منعقد الي وقت الانتخابات للتوعية وسوف ننشأ غرفة عمليات لرصد التصويت والحشود مع المتحدة الوطنية لحقوق الانسان .

وايضاً علق نشات زنفل، القيادي بامريكا والناشط البارز: "نحن في امريكا متواصلين ودائماً مجتمعين من اجل تجهيز الاتوبيسات والنقل المناسب للجالية التي تاتي من اماكن بعيدة ولدينا خطط عمل تسهل علي المواطنين النزول والذهاب الي السفارة".

وتابع زنفل: "سوف يكون هذا العرس الديموقراطي مختلف ويعطي اشارة الي المتربصين بالوطن اننا كلنا علي قلب راحل واحد وخلف القيادة السياسية".



وقال جمال حماد رئيس بيت العائلة بسويسرا -جنيف، إن لدينا قاعدة بيانات بالمصريين المقيمين بسويسرا وسوف نرسل رسائل للجميع بالتواجد والحشد والنزول في اليوم الاول والثاني والثالث، من ديسمبر، وان الجميع مهتم بالمشاركة والتصويت لصالح الوطن وامنه وقيادة حكيمة لبلدنا مصر.