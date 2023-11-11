وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة لعدم وجود أكسجين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة لعدم وجود أكسجين، وقد توقفت 20 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة إثر القصف الإسرائيلي، منوهة بأن العمليات الجراحية في مستشفى الشفاء تجرى دون تخدير.

نقص الكوادر الطبية

وأضافت "الكيلة"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، عرضتها قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت: إننا نعاني نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية بمستشفيات غزة، والوقود على وشك النفاد، مشيرة إلى أن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفسفور الأبيض.

المجتمع الدولي

وتابعت، ان المجتمع الدولي يتحمل المسئولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة، مطالبة بحماية الأطباء والأطقم التي تقدم الخدمات الصحية في قطاع غزة، وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية التدخل لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات في غزة.