السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير اقتصادي: أكثر 500 مليار دولار خسائر لفلسطين منذ اندلاع الحرب

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد الفلسطيني هش قائم على الإعانات الدولية، وبالتالي هناك 41% من السُكان سواء في الضفة أو غزة يعملون في إسرائيل، مشيرا إلى أن 46% معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني قبل اندلاع الحرب الآخيرة، موضحا أن إسرائيل دمرت البنية التحتية التي تتجاوز تكلفتها اليوم لأكثر من 3 مليار دولار اليوم.

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ما تتعرض له فلسطين يعد من أسوأ أنواع الاحتلال

وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن ما تتعرض له فلسطين يعد من أسوأ أنواع الاحتلال على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إسرائيل في حق أهالي غزة من تهجير متعمد وهدم للمباني وقتل الأطفال والنساء ليس له علاقة بالسياسة ولا يمثل حرب بل هو عبارة عن دولة تستخدم نفوذها والدعم الغربي في تدمير وتهجير وفرض واقع لا تقبله الإنسانية.

تكلفة المباني التي دمرت 2 مليار جنيه

وتابع، أن المباني التي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، وهذه تعد خسائر مباشرة جراء الحرب على غزة، يأتي ذلك علاوة على الخسائر البشرية نتيجة قتل الأيدي العاملة، إلى جانب تجريف الأرض الزراعية وتوقف عمليات الصيد وتعطل الكهرباء والمدارس وهدم المستشفيات، وهذه الخسائر تتخطى أكثر من 500 مليار دولار.

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