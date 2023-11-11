لاعبو سيتي كلوب يحرزون 28 ميدالية في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

أحرز لاعبو اندية سيتي كلوب 28 ميدالية في بطوله الجمهوريه للكيك بوكسينج من بينها 18 ميدالية ذهبية وعشر فضيات في جميع المراحل السنية والأوزان لمواليد 2007حتى 2014 تنفيذًا لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب في الاعتماد على الناشئين في المشاركات الرسمية بعد اشهار النادي لبناء قاعدة حقيقية للأبطال الرياضيين في كل اللعبات وجميع فروع النادي المنتشرة في انحاء الجمهورية.

شارك في إحراز الميداليات أبناء فروع سيتي كلوب في الشروق وشبين الكوم والعبور من بين ١٠ أندية شاركت في البطولة هي: المؤسسة العسكرية، طلائع الجيش، العبور ، المطرية، الطالبية، حدائق الاهرام، سيتي كلوب، الشروق، التجمع الخامس والطيران.

أحرز الميداليات الذهبية لسيتي كلوب كل من: نرمين ضاحي عيد، محمد أحمد عبد العزيز، مريم أحمد نجيب، يحي محمود عبد المريد، آمن مهاب توحيد، ميسون صلاح بكري، محمد أحمد أبو المعاطي، جينا ألبير فاروق، رؤى أحمد بسيوني ورودينا أحمد شلقامي ( سيتي كلوب الشروق) أروى تامر زين الدين، عمار هاني خليل، مالك محمد الصعيدي، عمر محمد قنديل، عبد الله محمد سعد ( سيتي كلوب شبين الكوم) أحمد ممدوح، حبيبة محي عبد السلام ويحي أحمد السيد ( سيتي كلوب العبور ).

في حين أحرز الميداليات الفضية لسيتي كلوب كل من: هيا طارق شالوه، أنس أحمد مصطفى، ياسين أحمد عبد الحي، ليان صلاح بكري، آدم حسن جمعة، عمار محمد سمير، جنى سامح الجندي و طاهرة محمد أيوب ( الشروق) يوسف إبراهيم العطار وأسامة تامر زين الدين ( شبين الكوم ).