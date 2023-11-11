السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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توقف العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل فى مجمع الشفاء بغزة

غزة
غزة

قال مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة إن المستشفى بات بلا كهرباء وإنترنت وإمدادات طبية، وفقًا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنى القدس بمستشفى الشفاء في غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر "أطباء بلا حدود" ويُطلق قنابل الفسفور في غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وفاة رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة، وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.

 آليات الاحتلال قصفت مبنى الجراحة

وذكرت الوكالة، إلى أن آليات الاحتلال قصفت مبنى الجراحة بالطابق الخامس ما أدى لإصابة العديد من المرضى، وتحاصر مجمع الشفاء الطبي وتستهدفه بشكل مباش

 مجمع الشفاء

ونوهت إلى أن آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحته.

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