إنجازات قطاع المحاور والطرق في آخر 9 سنوات (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع المحاور والطرق في آخر 9 سنوات.

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية قطعت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شوطا كبيرا وإنجازات ملموسة في مشروعات المحاور والطرق حيث وضعت خطة لتطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية.

إنجازات ملف الطرق في عام 2014

وبدأت حكاية إنجازات ملف الطرق في عام 2014 عندما كانت الانطلاقة بإنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم مع تطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محورا جديدا و935 كوبري، ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفق مع رفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية.

2800 كوبري

أيضا، تم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كم مع تطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية، ليصبح الإجمالي 14 ألف كم مع إنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا، بالإضافة إلى إنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق فضلا عن العمل الجاري لرفع كفاءة 34 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

