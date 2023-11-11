انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الإدارية

تستكمل اليوم السبت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة وهم:

المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنساوكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.



من جانبه أكد عماد رمضان إمين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب .

وأشار إمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات غداً.

ووجه عماد رمضان الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية

او الفردية.

وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية قائلا لابد أيضا أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كل الألعاب ومنها ألعاب أصحاب الهمم ويمنحهم دعم كبير ويتابع كل مايدور من أحداث ونشاط داخل اللجنة البارالمبية ولم يتردد لحظة في تقديم دعمه ومساندته للجنة البارالمبية.

وأخيرا أشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وكافة أعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذي يقوم به الجميع من أجل إستكمال النجاح والإنجازات التى بدأها مجلس إدارة اللجنة الحالي منذ توليهم المهمة وحصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.