السبت 11 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب نقص الأدوية في الأسواق وزيادة أسعارها

الدكتور محمود فؤاد-
الدكتور محمود فؤاد- المدير التنفيذى للحق في الدواء

قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء ، إن هناك نقص في الأدوية وأيضًا زيادة في أسعارها وذلك نتيجة الظروف التي تواجه صناعة الدواء ومنها المواد الخام حيث يتم استيراد 95% من هذه المواد في مصر وأيضًا الوطن العربي وهي مرتبطة بسعر الدولار.

الدواء مسعر جبريًا في مصر 

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدواء مسعر جبريًا في مصر وآخر سعر تم تحريكه كان في عام 2017 م وكان الدولار بحوالي 8.80 قرش، وبالتالي فإن نقص المواد الخام يؤدي إلى نقص الاصناف في السوق، لافتًا إلى أن الشركات المصرية خفضت الطاقة الانتاجية من 100% الى 70% مما أدى الى نقص المواد الخا أيضًا، موضحًا أننا في الظروف العادية بحاجة إلى 250 مليون دولار مواد خام.

وتابع،  المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، صناعة الدواء قدمت شكاوي لرئيس الوزراء والبنك المركزي، والبنك المركزي وثق ذلك، لافتًا إلى أن هناك بضاعة موجودة في البحر ولكن لا يوجد دولار، حتى يتم الافراج عنها وتصنيعها.

زيادة أسعار الدواء 

وأفاد، أن الاسعار بدأت تزيد من يناير 2022 إلى يومنا هذا من 30% إلى 80% ، لافتًا إلى أن إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8% وفقًا للاحصاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة دورها توفير الادوية للمواطنين، على حد قوله.

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